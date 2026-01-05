Haberler

Kütahya'da kaçakçılığa darbe, 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlediği operasyonda 61 bin 200 adet makaron, 19,5 kilogram kıyılmış tütün ve 5 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

Ekiplerce 2 farklı adreste yapılan aramalarda; 61 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 19,5 kilogram kıyılmış tütün ile 5 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, haksız kazanca karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
