Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 21 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından durdurulan araçta ve şahsın üst aramasında, 21 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta ve şahsın üst aramasında, 21 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmalarında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta ve H.A. (62) isimli şahsın üst aramasında, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 adet dolma tabanca,1 adet altı patlar tabanca, 1 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen tüfek, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 adet kılıç,1 adet kama, 2 adet sini, 2 adet sikke, 1 adet mermer, 6 adet Osmanlıca ibareler yazılı olan kağıt evrak ve 1 adet eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen ölçüm aleti parçası olmak üzere toplam 21 parça ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA