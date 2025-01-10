Kütahya'da Kaçakçı Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Kütahya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik gerçekleştirdikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, sigara sarma makineleri kullanarak doldurulan makaronları tütüncülere sattığı değerlendirilen B.Ö. ve C.K. isimli şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Şüphelilerin Kütahya il merkezindeki iki adresinde yapılan aramalarda, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 50 bin 180 adet boş ve dolu makaron ve 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA