Kütahya'da Kaçakçı Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
Kütahya'da KOM ekipleri, sigara sarma makineleriyle kaçak tütün satışı yapan iki kişiyi yakaladı ve evlerinde geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Ele geçirilen malzemeler arasında 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 50 bin 180 adet makaron ve 9 kilogram kıyılmış tütün bulunuyor.
Kütahya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik gerçekleştirdikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde, sigara sarma makineleri kullanarak doldurulan makaronları tütüncülere sattığı değerlendirilen B.Ö. ve C.K. isimli şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Şüphelilerin Kütahya il merkezindeki iki adresinde yapılan aramalarda, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 50 bin 180 adet boş ve dolu makaron ve 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA