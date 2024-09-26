Kütahya'da Kaçak Tütün ve Sigara Malzemeleri Ele Geçirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki işletmede yapılan aramada, içi tütün doldurulmuş makaron, elektronik sigara likiti, bandrolsüz puro, nargile tütünü, elektronik sigara ve tütün malzemesi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, K.C. ve İ.O isimli şüpheli şahıslara ait işletmelerde yapılan aramada, 21 bin 202 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 124 adet elektronik sigara likiti, 114 adet bandrolsüz puro, 56 paket nargile tütünü, 14 adet elektronik sigara, 3 kilogram tütün malzemesi ele geçirildi.

K.C. ve İ.O isimli şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA