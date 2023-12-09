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Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonunda Binlerce Makaron Ele Geçirildi

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Kütahya'da polisin gerçekleştirdiği kaçak tütün operasyonunda 6 adreste yapılan aramalarda, 10 bin 420 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bandrolsüz boş makaron, sigara sarma makinası ve elektronik sigara likiti de bulundu.

Kütahya'da polisin gerçekleştirdiği kaçak tütün operasyonunda 6 adreste yapılan aramalarda, 10 bin 420 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kütahya merkezinde Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik olarak 4 adet işyeri ve 2 adet ikamet adresinde yapılan aramalarda, 10 bin 420 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 6 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 2 adet sigara sarma makinası ve 14 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Polis Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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