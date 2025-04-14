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Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu

Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Tavşanlı yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 40 bin adet makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirerek bir kişiyi gözaltına aldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Kütahya- Tavşanlı yolunda durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Araçta yapılan detaylı aramada, 4 koli içerisinde toplam 200 kutu, 40 bin adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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