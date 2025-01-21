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Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 138 Bin Makaron ve 610 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 138 Bin Makaron ve 610 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
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Kütahya'da düzenlenen operasyonda, 138 bin 600 adet makaron ve 610,3 kilogram tütün ile 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya'da polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında, 138 bin 600 adet makaron, 610,3 kilogram tütün ile 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bir depoya operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 138 bin 600 adet boş ve dolu makaron, 610,3 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E. isimli şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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