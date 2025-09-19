Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 10 Bin Makaron ve 5 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 10 bin adet boş ve dolu makaron ile 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Kütahya Merkez ilçesinde icra edilen operasyonda, 4 bin 800 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 5 bin 200 adet içi boş bandrolsüz makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 2 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA