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Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 59 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 59 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Kütahya'da gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptıkları belirlenen şahıslara ait iş yeri ve ikamette toplam 59 bin 460 adet makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca elektrikli sigara sarma makinesi ve kıyılmış tütün de bulundu.

Kütahya'da iş yeri ve ikamette gerçekleştirilen aramalarda 59 bin 460 adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bir iş yeri ve bir ikamette gerçekleştirilen aramalarda; 59 bin 460 adet dolu ve boş makaron, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ve 38,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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