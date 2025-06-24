Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Gözaltı

Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Gözaltı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara üretimi ve satışı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde sigara kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Kaçak sigara üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik olarak 5 ikamet, 5 iş yeri ve 4 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 140 bin 752 adet dolu ve boş makaron, 124,65 kilogram kıyılmış tütün, 27 bin 400 adet sigara sarma kağıdı, 15 adet manuel sigara sarma makinesi, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet hava kompresörü ve bin 90 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.F. (41), Ş.F. (31), A.F. (32), M.E. (49) ve H.Ö. (50) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlemlerin KOM Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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