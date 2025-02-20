Kütahya'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 194 Şişe Ele Geçirildi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlenen operasyonda 194 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 194 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bulunan 1 ikamet ve 1 depo ile 1 araçta yapılan aramada, 194 adet farklı markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa