Kütahya'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gediz ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında 5 şüpheli ekipler tarafından suç üstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, 1 adet ekskavatör, 9 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., M.D., M.C., F.U. ve E.Ö'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA