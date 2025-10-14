Haberler

Kütahya'da Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu

Kütahya'nın Simav ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda kaçak elektronik ürün ve telefon aksesuarı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Simav ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, çok sayıda kaçak elektronik ürün ve telefon aksesuarı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Simav ilçe merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada çok sayıda kaçak elektronik ürün ve telefon aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

