Kütahya'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Kütahya'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine karşı yürütülen operasyon kapsamında 124 adet elektronik sigara ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak olduğu tespit edilen 124 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle, kararlılıkla süreceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti

Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.