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Kütahya'da Kaçak Alkol ve Silah Ele Geçirildi

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir şüphelinin ev ve iş yerinde kaçak alkol ve silah ele geçirildi. Aramada, tabanca, kurusıkı tabanca fişekleri ve kesici alet bulunurken, içinde kaçak alkol olduğu değerlendirilen su şişeleri ve viski şişeleri de ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, kaçak alkol ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Vefa Mahallesi üzerinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayıyla ilgili olarak şüpheli A.O.A.(24) isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği,1 adet kesici alet ele geçirilirken, iş yeri aramasında, içinde kaçak alkol olduğu değerlendirilen 16 adet 1,5 litrelik su şişesi, 3 adet 35 cl, 1 adet 50 cl ve 1 adet 70 cl olmak üzere toplam 5 adet içinde kaçak alkol olduğu değerlendirilen bandrolsüz viski şişesi, 2 adet içinde kaçak alkol değerlendirilen bandrolsüz 35 cl votka şişesi ele geçirildi.

Aramada ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Güvenlik Suç Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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