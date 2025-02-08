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Kütahya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kargo firmasında yapılan denetimler sonucunda, kaçak alkol yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince bir kargo firmasında kaçak alkol yapımında kullanılan 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tavşanlı ilçesinde kaçak alkol yapımını ve satışını önlemek amacıyla yaptıkları müşterek çalışmalar sonucu bir kargo firması aracılığıyla Tekirdağ'dan, Tavşanlı' da ikamet eden H.İ.G isimli şahsa kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol maddesinin gelebileceği bilgisi üzerine, kargo teslimi sonrası Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıs yakalanarak teslim aldığı koliye el konuldu. Koli içerisinde yapılan aramada, 4 adet 5 litrelik toplamda 20 litre olan kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, şüpheli H.İ.G isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise, satışa hazır 0.5 litrelik 8 adet pet şişe içerisine hazırlanmış toplamda el yapımı 4 litre votka ve 0.5 litrelik 12 adet pet şişe içerisine hazırlanmış toplamda 6 litre viski ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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