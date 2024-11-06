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Kütahya'da JASAT Operasyonu: 96 Şahıs Yakalandı, 30'u Tutuklandı

Kütahya'da JASAT Operasyonu: 96 Şahıs Yakalandı, 30'u Tutuklandı
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Kütahya'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla Ekim ayında aranan 96 kişi yakalandı, 30'u tutuklandı.

Kütahya'da Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından Ekim ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 96 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 30'u tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, 2024 yılı Ekim ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 96 şahıs yakalandı, 30'u tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Şahıslardan 58'i ifadesinin alınmasının ardından, 8'i ise para cezasını ödemesini müteakip serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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