Kütahya'da jandarmanın huzur ve güven uygulamaları

Kütahya İl Jandarma Komutanlığının icra ettiği devriye ve denetimler sonucunda, bu yıl geçen yıla oranla hırsızlık olaylarında yüzde 55-67 azalma olduğu bildirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığının icra ettiği devriye ve denetimler sonucunda, bu yıl geçen yıla oranla hırsızlık olaylarında yüzde 55-67 azalma olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde hırsızlık olaylarını önlemek maksadıyla asayiş ve trafik timlerince icra edilen devriyeler ve denetimler sonucunda, 7 Eylül 2023 tarihi itibariyle geçen yılla karşılaştırıldığında, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayları yüzde 65, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları yüzde 55 ve hayvan hırsızlığı olayları yüzde 67 azaldı. Yapılan çalışmalarda, 21 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız tüfek, 14 kurusıkı tabanca, 435 mermi/ fişek ve 14 delici/kesici alet ele geçirildi.

1 Ocak 2023 ile 7 Eylül 2023 tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 493 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA