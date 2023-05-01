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Kütahya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 kişinin üzerlerinde, araçta ve ikametgahlarında yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 kişinin üzerlerinde, araçta ve ikametgahlarında yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çerçevesinde Tavşanlı ilçesinde yapılan operasyonda, H.Y., O.K. ve A.K. isimli şüphelilerin üzerlerinde, araçta ve ikametgahlarında yapılan aramada, 16 gram metamfetamin, 1 adet ekstazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı,1 adet tabanca,13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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