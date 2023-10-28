Kütahya'da jandarmadan mercek operasyonu
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu'nda yakalanarak adli mercilere sevk edilen 49 şahıstan 20'si tutuklandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu'nda yakalanarak adli mercilere sevk edilen 49 şahıstan 20'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde gerçekleştirilen Şehit J. Asb. Üçvş. Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu çerçevesinde Kütahya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyette, çeşitli suçlardan yakalama kararları bulunan toplam 49 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Aranan şahıslardan 20'si adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA