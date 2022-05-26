Kütahya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonları - Haberler

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Kütahya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonları

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca son on gün içerisinde, kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde, 16 olay ortaya çıkartılmış olup, 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca son on gün içerisinde, kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde, 16 olay ortaya çıkartılmış olup, 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca son on gün içerisinde meydana gelen olaylarda, 1 adet tabanca, 12 adet tabanca fişeği, 62 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 325 paket kaçak sigara, 3 adet detektör ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Jandarma, Kütahya, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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