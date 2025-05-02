Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 99 Kişi Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarmanın Dedektifleri) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Nisan 2025 boyunca yürütülen istihbari ve saha çalışmaları kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik önemli bir başarıya imza atıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 99 kişi yakalanırken, bunlardan 41'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yakalanan diğer şahıslardan 48'i ifadelerinin alınmasının ardından, 10'u ise para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla, istihbarata dayalı ve teknolojik imkanlardan azami düzeyde yararlanarak, ilgili makamlarla koordineli şekilde çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. - KÜTAHYA