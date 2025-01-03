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Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 98 Şahıs Yakalandı

Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 98 Şahıs Yakalandı
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonlarda, Aralık 2024'te çeşitli suçlardan aranan toplam 98 şahıs yakalanırken, 30'u tutuklandı. Jandarma, emniyetin sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 2024 yılı Aralık ayında çeşitli suçlardan aranan toplam 98 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 30'u tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken, 59'u ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Para cezası bulunan 9 kişi ise cezalarını ödemeleri sonrası serbest kaldı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. İstihbarata dayalı ve teknolojik imkanlardan azami düzeyde faydalanan jandarma, ilgili makamlarla koordinasyon içinde başarılı operasyonlara imza atmayı sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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