Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 98 Şahıs Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 2024 yılı Aralık ayında çeşitli suçlardan aranan toplam 98 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 30'u tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken, 59'u ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Para cezası bulunan 9 kişi ise cezalarını ödemeleri sonrası serbest kaldı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. İstihbarata dayalı ve teknolojik imkanlardan azami düzeyde faydalanan jandarma, ilgili makamlarla koordinasyon içinde başarılı operasyonlara imza atmayı sürdürüyor. - KÜTAHYA