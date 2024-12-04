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Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 103 Şahıs Yakalandı

Kütahya'da Jandarma Operasyonu: 103 Şahıs Yakalandı
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kasım ayında yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 103 şahsı yakaladı. 38 şahıs tutuklandı, 62'si serbest bırakıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucu, Kasım ayında çeşitli suçlardan aranan 103 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 38'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 62'si ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Üç şahıs ise para cezasını ödedikten sonra serbest kaldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, kamu güvenliği ve asayişin sağlanması için istihbarat odaklı çalışmalara devam etmekte ve teknolojik imkanları etkin bir şekilde kullanarak, ilgili makamlarla koordinasyon içinde başarılı operasyonlar gerçekleştirmeye kararlıdır. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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