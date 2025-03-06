Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması

Kütahya'da Jandarma Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı

Kütahya'da Jandarma Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp 400 bin TL'lik ziynet eşyalarını dolandıran şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak köylü vatandaşı dolandıran şahıs Kütahya ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu 400 bin TL'lik ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Mart 2025 tarihinde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yeniköy Köyünde ikamet eden bir vatandaş, evinde bulunan sabit telefon hattını kendisini jandarma personeli olarak tanıtan erkek bir şahıs tarafından arandığını ve evinde bulunan 400 bin TL civarındaki ziynet eşyasını evine gelen şahsa teslim ettiğini, şahsın ve altınların geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını beyan ederek jandarmaya müracaatta bulundu.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan saha araştırmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs tespit edildi. Akabinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle gerçekleştirilen koordineli çalışma sonucunda şahıs ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
img

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı
img

Polisi öldüren talimat: Sık lan buna
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.