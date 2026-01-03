Kütahya'da aranan 134 şahıs yakalandı, 54'ü tutuklandı
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde 134 kişi yakalandı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda önemli bir başarıya imza atıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılı Aralık ayı içerisinde, çeşitli suçlardan aranan 134 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 54'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 72 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca 8 kişi, haklarında bulunan adli para cezasını ödemelerinin ardından serbest kaldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla istihbarata dayalı ve teknolojik imkanların etkin şekilde kullanıldığı, ilgili kurumlarla koordineli ve uyum içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA