Haberler

Kütahya'da aranan 134 şahıs yakalandı, 54'ü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde 134 kişi yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda önemli bir başarıya imza atıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılı Aralık ayı içerisinde, çeşitli suçlardan aranan 134 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 54'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, 72 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca 8 kişi, haklarında bulunan adli para cezasını ödemelerinin ardından serbest kaldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanması amacıyla istihbarata dayalı ve teknolojik imkanların etkin şekilde kullanıldığı, ilgili kurumlarla koordineli ve uyum içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek