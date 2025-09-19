Haberler

Kütahya'da İzinsiz Tarihi Eser Kazısı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da İzinsiz Tarihi Eser Kazısı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde izinsiz tarihi eser kazısı yapan 6 kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli kazı aletleri ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde izinsiz tarihi eser kazısı yapan 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, Gediz ilçesi Yenikent beldesinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 2 adet levye, 2 adet yılan kamerası,1 adet balyoz,1 adet çekiç,1 adet çapa,1 adet el feneri, 1 adet keser, 1 adet akü ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
