Kütahya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Gediz ilçesi Muhipler Mahallesinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 1 adet iş makinesi, 4 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve 2 adet inşaat malzemesi ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA