Kütahya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 2 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda iş makinesi ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Gediz ilçesi Muhipler Mahallesinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 1 adet iş makinesi, 4 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve 2 adet inşaat malzemesi ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa