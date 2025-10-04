Haberler

Kütahya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 2 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda iş makinesi ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarmanın izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri Gediz ilçesi Muhipler Mahallesinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 1 adet iş makinesi, 4 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve 2 adet inşaat malzemesi ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
