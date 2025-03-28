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Kütahya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında
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Kütahya'da Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ele geçirilen malzemeler arasında tarihi eserler, sikke ve ruhsatsız silah bulunuyor.

Kütahya'da Jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik merkez ve Gediz ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, merkez ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik icra edilen iki ayrı operasyonda, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 2 adet sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kepçe ve 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen toplam 10 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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