Kütahya'da iş yerinden hırsızlık olayı: 2 tutuklama

Kütahya'da bir iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı. İş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak D.K. ve S.A. tutuklanırken, N.K. ise yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kütahya'da bir iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı.

Müşteki A.G isimli şahsın İnköy Mahallesinde bulunan iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak, yakalanarak adli mercilere çıkartılan şüphelilerden D.K. (20) ve S.A. (20) isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.K. (20) isimli şahıs ise yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile serbest bırakıldı. - KÜTAHYA