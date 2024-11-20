Kütahya'da İş Kazası: Sulama Borusu Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir işçi, DSİ sulama göleti inşaatında kafaına boru düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde sulama göleti inşaatında kafasına boru düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaza, Üzümlü köyünde devam eden DSİ sulama göleti inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölette boru döşeme işlemi yapıldığı esnada kafasına sulama borusu düşen işçi Mehmet Yiğit hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından talihsiz işçinin cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA