Kütahya'da İnsanların Dini Duygularını İstismar Eden 4 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'da insanların dini duygularını istismar ederek büyücülük, muskacılık ve üfürükçülük yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Ahlak, Cinayet ve Hırsızlık Büro Amirlikleri ekipleri insanların dini duygularını istismar ederek üfürükçülük, muskacılık ve büyücülük yaptıkları belirlenen 4 şahıs ve şahıslara ait 4 ikamet ve 1 işyerine yönelik eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonlarda E.G. (25), N.K. (47), D.B. (60) ve C.Ö. (66) isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan işyeri ve ikamet aramalarında, 200 adet muska, çeşitli sembollerin bulunduğu çerçeveli resimler ve çeşitli sembollerin bulunduğu bez parçaları, çeşitli otlar, alacak verecek miktarlarının yazılı olduğu çeşitli ajandalar, büyü ve muska işlerinde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA