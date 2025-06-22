Kütahya'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kütahya'daki bir inşaatta asansör boşluğuna düşen 31 yaşındaki işçi Mahmut Yel, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçilerin ihbarı sonrası yapılan müdahalede, cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Kütahya'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Dumlupınar Mahallesi Diyar Sokak'taki 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, malzeme taşındığı sırada Mahmut Yel (31) adlı işçi dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde Yel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Mahmut Yel'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla alakalı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA