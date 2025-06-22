Kütahya'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'daki bir inşaatta asansör boşluğuna düşen 31 yaşındaki işçi Mahmut Yel, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçilerin ihbarı sonrası yapılan müdahalede, cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kütahya'da bir inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Dumlupınar Mahallesi Diyar Sokak'taki 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, malzeme taşındığı sırada Mahmut Yel (31) adlı işçi dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde Yel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Mahmut Yel'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla alakalı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Jonathan David'e 55 milyon euroluk tarihi teklif

Ali Koç'tan dünyaca ünlü golcüye 55 milyon euroluk tarihi teklif
4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor

4 ay önce göndermişlerdi! Galatasaray'dan geri istiyorlar
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

Trump'tan tarihi hata! İran'a saldırının faturası ağır olabilir
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.