Kütahya'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde, inşaatta çalışan 43 yaşındaki Yılmaz Kocadağ dengesini kaybederek düştü ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi'nde inşaatta işçi olarak çalışan 43 yaşındaki Yılmaz Kocadağ, bir anda dengesini kaybederek zemine düştü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'nde kaldırılan Kocadağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, olayla alakalı soruşturma başlattı. - KÜTAHYA