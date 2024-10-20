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Kütahya'da İki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da İki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı
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Kütahya'da gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik yaptıkları çalışmalarda toplamda 56,70 gram metamfetamin ele geçirdi.

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu Tavşanlı yolu üzerinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan araç "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kirazpınar Mahallesi üzerinde şahıslar aracı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri araç içerisinde bulunan M.K.T., E.A., S.Ö. ve Y.G. isimli şahısları yakalandı.

Ekiplerin ikinci operasyonun da ise, İ.K. ve O.Y. isimli şahıslarla buluşarak ele geçirilen malzemenin bir kısmını iki şahsa sattıkları anlaşıldı. Polis 2 şahsı yakalandı. Araç ve şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 2 parça halinde toplamda 56,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına şahıslardan İ.K. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K.T. (27), E.A. (31), S.Ö. (27), ve Y.G. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Ç. (26) isimli şahıs ise aranıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Polis Suç

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