Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, Sanayi Kavşağında çarpışan iki otomobilin sürücüsünden biri yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kaza, kent merkezi Sanayi Kavşağında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, aynı istikametine gitmekte olan 43 ABF 711 plakalı otomobil, 43 NC 720 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, H.G. isimli sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA