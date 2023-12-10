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Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, Sanayi Kavşağında çarpışan iki otomobilin sürücüsünden biri yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, kent merkezi Sanayi Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, aynı istikametine gitmekte olan 43 ABF 711 plakalı otomobil, 43 NC 720 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, H.G. isimli sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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