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Kütahya'da Hurda Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da Hurda Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kütahya'daki Fatih Sanayi Sitesi'nde hurda lastiklerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'daki Fatih Sanayi Sitesi'nde hurda lastiklerin tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fuat Paşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Sanayi sitesinden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının bölgedeki hurda lastiklerin tutuşmasıyla başladığı tespit edildi. Alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye yayılmadan ve yakındaki yüksek gerilim hattına ulaşmadan kontrol altına alındı. Çok sayıda hurda lastiğin yandığı yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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