Kütahya'da Hükümlüler Orman İşletmelerinde Çalışmaya Başladı

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Simav, Tavşanlı ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde toplam 34 hükümlünün çalıştırılmasına başlandığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla ormancılık faaliyetlerinde çalışmalarına dair iş birliği protokolü çerçevesinde Simav Orman İşletme Müdürlüğünde 10, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünde 12 ve Emet Orman İşletme Müdürlüğünde 12 hükümlü görevlendirildi.

Ağaçlandırma ve silvikültürel faaliyetlerde çalışacak olan hükümlüler, üretim, ormanların bakımı, gençleştirilmesi ve sürdürülebilirliği yönünde sahada önemli katkılar sunacaklar. - KÜTAHYA