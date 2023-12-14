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Kütahya'da hırsızlık zanlısı yakalandı

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Kütahya'da 9 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hırsızlık zanlısı yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya'da 9 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hırsızlık zanlısı yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Saray Mahallesi Fuatpaşa Caddesi üzerinde işyerinden silahla yağma ile bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı suçlarından toplam 9 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.T.D. (27) isimli şahıs yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güvenlik Yakalama Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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