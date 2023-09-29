Kütahya'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Kütahya'da iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki ayrı evden cep telefonu, para ve mücevher çalan şüpheli cezaevine gönderildi.

Kütahya'da iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre Mahallesinde müşteki M.K. (29) isimli şahsa ait evde meydana gelen 3 adet cep telefonu, bir miktar bozuk paranın çalınması olayının ve yine Yunusemre Mahallesinde müşteki E.Y (36) isimli şahsa ait ikamette meydana gelen 1 adet 22 ayar alyans, 2 adet gümüş set, 1 adet bileklik, 1 adet kolye ve 3 kutu puronun çalınması olayının şüphelisi H.Y. (41) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA