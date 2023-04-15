Kütahya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kütahya'da bir binadan hırsızlık yaptığı kamera görüntülerinden tespit edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya'da bir binadan hırsızlık yaptığı kamera görüntülerinden tespit edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde bina bodrumunda bir müştekiye ait 1 adet kaynak makinesi, 1 adet taşlama motoru, 1 adet testere ve 1 adet bileme taşının faili meçhul şahıs veya şahıslarca çalınması olayı ile ilgili olarak olay yeri civarından temin edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelinin M.K.( 30 ) olduğu tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA