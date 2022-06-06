Kütahya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

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Kütahya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kütahya'da bir araçtan teyp ve cep telefonu ile evden laptop ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kütahya'da bir araçtan teyp ve cep telefonu ile evden laptop ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Gaybiefendi Mahallesinde Müşteki O.S.K'a ait araç içerisinden gerçekleşen 1 adet teyp ve 2 adet cep telefonun çalınması olayı ile 75. Yıl Mahallesindeki Müşteki C.U.'a ait adreste gerçekleşen 1 adet laptop ve ziynet eşyalarının çalınması olayının şüphelisinin M.S. Ş. (32) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli Gaybiefendi Mahallesinde cadde üzerinde kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

M.S. Ş. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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