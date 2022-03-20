Kütahya'da hırsızlık zanlısı iki kadın tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da hırsızlık zanlısı iki kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kütahya'da hırsızlık zanlısı iki kadın tutuklandı Kütahya'da ziynet eşyası çalan ve polis tarafından yakalanan iki kadın tutuklanarak cezaevine konuldu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da hırsızlık zanlısı iki kadın tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da ziynet eşyası çalan ve polis tarafından yakalanan iki kadın tutuklanarak cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden 1 adet altın yüzük çaldıkları, yine aynı mahallede ikinci adresteki ikametten 1 adet bilezik, 1 çift küpe, 2 adet üzerlerinde çeyrek altın bulunan bileklik ve 2 adet uçlarında bronş bulunan altın zincir çaldıkları iddia edilen A.C. ve N.C. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilen N.C. ve A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Kütahya'da hırsızlık zanlısı iki kadın tutuklandı

Kütahya'da hırsızlık zanlısı iki kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title