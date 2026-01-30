Haberler

Kütahya'da 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Kütahya'da 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
Kütahya'da farklı tarihlerde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi, güvenlik kameraları incelenerek yakalandı. Şahıs, tutuklandı.

Kütahya'da farklı tarihlerde meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl merkezinde değişik gün ve saatlerde 4 ayrı ikamete girerek elektronik eşya çaldığı belirlenen şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan saha çalışmaları neticesinde tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
