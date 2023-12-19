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Kütahya'da hırsızlık suçundan aranan şahsın üzerinde tabanca ve 11 fişek ele geçirildi

19 Aralık 2023 08:59 Güncelleme: 09:01 Abone Ol

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda hırsızlık suçundan aranan bir şahsın üzerinde tabanca ve 11 fişek bulundu. Şahıs gözaltına alındı.