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Kütahya'da hırsızlık suçundan aranan şahsın üzerinde tabanca ve 11 fişek ele geçirildi

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda hırsızlık suçundan aranan bir şahsın üzerinde tabanca ve 11 fişek bulundu. Şahıs gözaltına alındı.

Kütahya'da hırsızlık suçundan aranan şahsın üzerinde tabanca ve 11 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Alipaşa Mahallesi Genç Ali Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen N.S. (51) isimli şahsın üzerinde bir adet tabanca, tabancaya ait şarjöre basılı 11 adet fişek ele geçirildi. Yapılan sorgulamada şahsın Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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