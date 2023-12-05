Kütahya'da Hırsızlık Olaylarında Azalma Devam Ediyor

Kütahya'da geçen yıla göre, bu yıl hırsızlık olaylarında azalmanın devam ettiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda evden hırsızlık, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, işyeri ve kurum hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, otodan hırsızlık, hayvan hırsızlığı ve yağma olaylarında azalma sağlandı. Ayrıca yapılan kontrollerde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Kütahya'da geçen yıla göre, bu yıl hırsızlık olaylarında azalmanın devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucu yılbaşından 30 Kasım tarihine kadar hırsızlık olaylarında geçen senenin aynı dönemine kıyasla azalma devam ediyor.

Evden hırsızlık yüzde 50,4, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yüzde 9,4, işyerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 43, motosiklet hırsızlığı yüzde 53,4, otodan hırsızlık yüzde 25,4, hayvan hırsızlığı yüzde 22,2 ve yağma olaylarında yüzde 55,3 azalma sağlandı.

Yapılan çalışmalarda,192 ruhsatsız tabanca, 92 ruhsatsız tüfek,118 kurusıkı tabanca, 2 bin 362 mermi-fişek ve 2 bin 14 delici/kesici alet ele geçirildi.

1 Ocak 2023 ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında ilde yapılan kontrollerde 788 bin 49 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 897 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

1 Ocak 2023 ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında ilde yapılan kontrollerde, 465 bin 871 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 42 araç yakalandı. - KÜTAHYA