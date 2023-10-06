Kütahya'da hırsızlık olaylarında azalma devam ediyor

Kütahya'da geçen yılın Eylül ayı ile bu yılın Eylül ayı karşılaştırıldığında hırsızlık olaylarında yüzde 50-700 oranında azalma gerçekleştiği bildirildi.

Kütahya'da geçen yılın Eylül ayı ile bu yılın Eylül ayı karşılaştırıldığında hırsızlık olaylarında yüzde 50-700 oranında azalma gerçekleştiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucunda, 2022 -2023 yılları eylül ayı karşılaştırıldığında, evden hırsızlık olaylarında yüzde 50 azaldı. Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 700, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 90, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 81,8, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 100, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 83,3, hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 100 ve yağma olaylarında 80 azalma sağlandı. Yapılan çalışmalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek,12 kurusıkı tabanca, 300 mermi/fişek ve 110 delici/kesici alet ele geçirildi. - KÜTAHYA