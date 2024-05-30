Kütahya'da heyelan nedeniyle yıkılması gereken binalar incelendi

Kütahya'nın Emet ilçesi Umutlu köyünde heyelan nedeniyle yıkılması gereken binalar yerinde incelendi.

Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Palancı ve AFAD Şube Müdürü Tan Aktaş, Emet Kaymakamı Furkan Seyman ile birlikte Umutlu köyündeki vatandaşları ziyaret ederek heyelan nedeniyle yıkılması gereken binaları yerinde incelediler. - KÜTAHYA