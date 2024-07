Kütahya'da Hayali Daire Satışıyla Dolandırıcılık Yapan 7 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da, hayali daire satarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Önceki gün şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 45 ev satış sözleşmesi, banka dekontları, 14 tapu, 2 tabanca, çelik kasa ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Şüphelilerin 154 milyon liralık satış yaptıkları ve 38 kişiyi mağdur ettikleri belirtildi.

39 suç kaydı bulunan M.E. (32), 19 suç kaydı bulunan H.E. (35), 35 suç kaydı bulunan M.E. (48), 47 suç kaydı bulunan M.Ö. (24), 4 suç kaydı bulunan M.Ö.Y. (36), 3 suç kaydı bulunan E.İ.K. (24) ve Ö.V.Ç.'nin (42) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek. - KÜTAHYA