Kütahya'da Havadan Trafik Denetimi: 13 Sürücüye Cezai İşlem

Kütahya'da trafik jandarması timlerince cayrokopter ile havadan yapılan trafik denetiminde 13 araç sürücüsüne toplam 36 bin 41 TL trafik cezası yazıldı, 2 araç trafikten men edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst seviyede tutulabilmesi maksadıyla Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde kural ihlali yapan 13 araç sürücüsüne toplam 36 bin 41 TL tutarında trafik idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. - KÜTAHYA