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Kütahya'da Havadan Trafik Denetimi: 13 Sürücüye Cezai İşlem

Kütahya'da Havadan Trafik Denetimi: 13 Sürücüye Cezai İşlem
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Kütahya'da jandarma tarafından yapılan havadan trafik denetiminde 13 sürücüye toplam 36 bin 41 TL ceza kesildi ve 2 araç trafikten men edildi.

Kütahya'da trafik jandarması timlerince cayrokopter ile havadan yapılan trafik denetiminde 13 araç sürücüsüne toplam 36 bin 41 TL trafik cezası yazıldı, 2 araç trafikten men edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst seviyede tutulabilmesi maksadıyla Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde kural ihlali yapan 13 araç sürücüsüne toplam 36 bin 41 TL tutarında trafik idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa trafik Hukuk

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